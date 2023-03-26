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Rusya'da yerleşim bölgesine İHA düştü: 2 yaralı

Rusya'da yerleşim bölgesine İHA düştü: 2 yaralı
Rusya'da yerleşim bölgesine İHA düştü: 2 yaralı

Rusya'nın Kireyevsk kasabasında Ukrayna’ya ait olduğu iddia edilen İHA’nın düşmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneybatısındaki Tula bölgesinde yer alan Kireyevsk kasabasında Ukrayna'ya ait olduğu iddia edilen Tu-141 tipi İHA'nın düşmesi sonucu şiddetli patlama meydana geldi. Kasabanın merkezinde meydana gelen patlama nedeniyle 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamanın yaşandığı bölgede büyük bir çukur oluşurken, çok sayıda binada hasar meydana geldi. Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edilirken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Rus basınının kolluk kuvvetlerine dayandırdığı haberlerde, keşif ve istihbarat amacıyla kullanılan İHA'ya patlayıcı yüklendiği aktarıldı.

Erhan Altıparmak
 

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