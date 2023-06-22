Rusya'da yolcu otobüsü, otomobil ve kamyonla çarpıştı: 8 ölü

Rusya'nın güneyinde, Hazar Denizi kıyısında bulunan Dağıstan Özerk Cumhuriyetinde yolcu otobüsü, otomobil ve kamyon çarpıştı. Araçlarda büyük hasar meydana geldi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı aktarıldı. Otobüsün varış noktasının Hasavyurt kenti olduğu öğrenildi. Kazanın nasıl meydana geldiği henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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