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Rusya'da yolcu otobüsü, otomobil ve kamyonla çarpıştı: 8 ölü

Rusya'da yolcu otobüsü, otomobil ve kamyonla çarpıştı: 8 ölü
Rusya'da yolcu otobüsü, otomobil ve kamyonla çarpıştı: 8 ölü

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyetinde yolcu otobüsü, otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Rusya’da yolcu otobüsü, otomobil ve kamyonla çarpıştı: 8 ölü - Tıkla İzle

Rusya'nın güneyinde, Hazar Denizi kıyısında bulunan Dağıstan Özerk Cumhuriyetinde yolcu otobüsü, otomobil ve kamyon çarpıştı. Araçlarda büyük hasar meydana geldi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı aktarıldı. Otobüsün varış noktasının Hasavyurt kenti olduğu öğrenildi. Kazanın nasıl meydana geldiği henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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