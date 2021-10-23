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Rusya'da yük treni otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 14 vagon raydan çıktı

Rusya'da yük treni otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 14 vagon raydan çıktı
Rusya'da yük treni otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 14 vagon raydan çıktı

Rusya'nın Amur bölgesinde yük treninin hemzemin geçide çıkan otomobile çarpması sonucu araç sürücüsü hayatını kaybetti. Makinistin yaralı olarak kurtulduğu kazada trenin 14 vagonu da raydan çıktı.

Rusya'da yük treni otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 14 vagon raydan çıktı - Tıkla İzle

Rusya'nın Amur bölgesinde bir yük treninin hemzemin geçide kontrolsüz bir şekilde çıkan araca çarptığı bildirildi. Trenin altına aldığı aracı bir süre sürüklediği, vagonlarının da raydan çıktığı aktarıldı.

Kazanın ardından bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na 40 personel ve 20'ye yakın kurtarma aracı sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında trenin altında kalan araç sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Yük treninin makinisti ise sağlık ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

14 vagon raydan çıktı

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 14 vagonun raydan çıktığı, devlet demiryolu şirketinin vagonları kaldırmak için çalışma başlattığı duyuruldu. Kaza nedeniyle Amur Vladivostok demiryolu hattında tren seferleri durdurulurken, başka bölgelere giden birçok yolcu ve yük treninin seferlerinde de aksamalar yaşandığı belirtildi.

Erhan Altıparmak
 

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