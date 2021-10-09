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Rusya'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda kaza: 1 ölü

Rusya'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda kaza: 1 ölü
Rusya'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda kaza: 1 ölü

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Bolşoy Tiyatrosu’ndaki set değişikliği sırasında devrilen sahne dekoru nedeniyle 1 sanatçı hayatını kaybetti.

Rusya'nın en prestijli tiyatrolarından olan ve başkenti Moskova'da yer alan Bolşoy Tiyatrosu'nda Rus besteci Nikolai Rimsky-Korsakov'un Sadko operasındaki set değişikliği sırasında sahne dekoru 37 yaşındaki sanatçının üzerine devrildi. Sahne dekoru altında ezilen sanatçının kimliği açıklanmazken, kaza sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazanın ardından operanın hemen durdurulduğu ve seyircilerin tiyatrodan çıkarıldığını aktarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Bolşoy Tiyatrosu'nda Temmuz 2013'te bir kemancı, orkestra çukuruna düşerek hayatını kaybetmişti.

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