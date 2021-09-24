Rusya'daki Elbruz Dağı'nda 19 dağcı mahsur kaldı: 5 ölü

Rusya'nın Kafkasya bölümündeki Elbruz dağına tırmanan 19 dağcı akşam saatlerinde bastıran kar ve tipi nedeniyle dağın 5 bin 400 metre yüksekliğinde mahsur kalmıştı.

Dağcı grubundaki 3 kişinin dağın eteklerine doğru inişe geçerek telefonla yardım çağrısında bulunması üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, Elbruz dağı eteklerine ulaştıktan sonra arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Yardım isteyen 3 kişi kurtaran ekipler, Elbruz dağının 5 bin 400 metre yüksekliğine kadar ulaşarak arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü ve 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma grubu, dağcıların izini bulduktan sonra bölgeye paletli kar araçları ve 69 kişilik kurtarma ekibi gönderildi. Ekipler paletli kar araçlarıyla Elbruz dağının 5 bin 400 metre yüksekliğine kadar ulaşarak önce tespit edilen bir dağcı grubunu sağ olarak buldu.

5 kişi hayatını kaybetti

Bir kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından ekipler arama alanını genişletti. Önce 2 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, diğer dağcıları da sağ olarak kurtardı.

Hayatını kaybeden dağcıların sayısı 3'e yükselirken, kurtarılan dağcılar dağdan indirilerek hastaneye sevk edildi. Sevk sırasında 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle mahsur kalan 19 dağcıdan 5'i hayatını kaybetti.

4 kişi son anda vazgeçmiş

Bakanlık dağcıların kaybolmasıyla ilgili yaptığı açıklamada aslında dağa 23 kişinin çıkmayı planladığını fakat 4 kişinin son anda dağa tırmanma planından vazgeçtiğini bu nedenle 19 kişinin dağa tırmandığını belirtti.

Saatte 40 kilometre hıza ulaşan kar fırtınası nedeniyle arama çalışmalarının zorlaştığı fakat dağcıların eksi 20 derecede ölmemesi için tüm imkanların zorlanarak gece saatlerinde kurtarma operasyonuna devam edildiği ifade edildi.

Erhan Altıparmak

