Rusya'daki maden faciasında 3 işçinin cesedine ulaşıldı

Rusya'nın Perm bölgesinde bulunan Uralkali Maden İşletmesine bağlı potasyum madeninde öğle saatlerinde gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamanın ardından madenin 9. kısmında büyük bir yangın çıkmıştı. Madende bulunan 8 madenci kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 9. kısımda bulunan 9 madenci ise içeride mahsur kalmıştı. Yangın ve gaz patlamaları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü madenden acı haberler gelmeye başladı. Patlamanın üzerinden 12 saat geçtikten sonra madende mahsur kalan 3 madencinin cesedine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenilirken, madende mahsur kalan diğer 6 madenciye ulaşılmaya çalışılıyor.

Erhan Altıparmak

