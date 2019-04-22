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Rusya'daki orman yangını ardında felaket bıraktı

Rusya'daki orman yangını ardında felaket bıraktı
Rusya'daki orman yangını ardında felaket bıraktı

Çin’de başlayıp Rusya’nın Transbaykal bölgesine yayılan orman yangını yerleşim alanlarına sıçrayınca büyük bir felaket yaşandı.

Çin'de bir kaç gün önce başlayan orman yangını Rusya'nın Transbaykal bölgesine sıçradı. Rüzgarın şiddetiyle birlikte yayılan yangın kontrol altına alınamayınca yerleşim alanlarında yangın paniği yaşandı. Çin tarafındaki yangın kontrol altına alınırken Rusya'nın Baykal gölü çevresindeki yangın daha da büyüdü. Yerleşim alanlarında bulunan birçok köy yandı. Şehir merkezlerini tehdit eden yangında apartmanlar, evler, köylerde ahırlar yandı. 200'den fazla konutun yandığı, 300'e yakın kişinin yaralandığı öğrenildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla önlemleri arttırıp bölgeye yangın söndürme helikopterleri gönderdi.

Yerleşim alanlarına yayılan yangın söndürüldü 

Rusya'nın Transbaykal bölgesinde yaşanan büyük yangın felaketinde 3 bin hektarlık bir alan tamamen yandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yangının Rusya ve Çin tarafında tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. 4 gün boyunca süren yangında insanlar evsiz kalırken en büyük zararı hayvanlar gördü. Hem doğada yaşayan hem de çiftliklerde yaşayan binlerce hayvan telef oldu. Yangın söndürme çalışmalarının ardından yanmış bir çiftlik atının görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından olayın boyutu gözler önüne serilmiş oldu.  

Erhan Altıparmak
 

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