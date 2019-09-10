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Rusya'daki otel yangınında 1 kişi öldü, 20 kişi tahliye edildi

Rusya'daki otel yangınında 1 kişi öldü, 20 kişi tahliye edildi
Rusya'daki otel yangınında 1 kişi öldü, 20 kişi tahliye edildi

Rusya’nın turistik şehirlerinden Soçi’de bir otelin çatısında başlayan yangın tüm binaya sıçrarken yangında 1 kişi öldü, 20 kişi kurtarıldı.

Rusya'daki otel yangınında 1 kişi öldü, 20 kişi tahliye edildi - Tıkla İzle

Rusya'nın deniz turizmi ile tanınan şehirlerinden Soçi'de çatı katıyla birlikte 4 katlı olan bir butik otelde yangın çıktı. Sabah saatlerinde otelin çatısında başlayan yangın kısa sürede tüm binaya sıçradı. İtfaiyeye haber verilmesiyle çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek ve otelde bulunanları tahliye etmek için çalışma başlattı. Otelde mahsur kalan toplam 20 müşteri itfaiyenin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Tahliye edilenler otelin önündeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Ağır yaralanan ve vücudunda yanıklar bulunan 1 kişi hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Evi otele çevirmişler

Soçi'de çıkan yangını söndürme çalışmaları 2 saatten fazla sürerken, otelden 29 yaşındaki genç bir kızın yanmış bedeni çıkarıldı. 1 kişinin öldüğü yangın yaklaşık 100 metre alanda etkili olurken Soçi Belediyesi yangına dair ilk resmi bilgileri aktardı. Yapılan açıklamada binanın aslında bir apartman olduğu, tatil sezonunda kaçak olarak otele çevrildiği belirtilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Erhan Altıparmak

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