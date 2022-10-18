Rusya'daki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yeysk kentinde meydana gelen uçak kazasında can kaybı artıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sona erdiği belirtilerek, "Arama kurtarma bölgesinden 10 kişinin cesedi çıkarıldı. Böylece hastanedeki kayıplarla birlikte toplam ölü sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 13'e yükseldi. Yaralı 19 kişinin tedavisi sürüyor" denildi. Bakanlık ayrıca, 360'tan fazla bina sakininin olay sırasında tahliye edilerek kayıpların daha da artmasının önüne geçildiğini sözlerine ilave etti.

Erhan Altıparmak

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