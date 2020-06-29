İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya'dan 53 ülke için elektronik vize kararı

Rusya'dan 53 ülke için elektronik vize kararı
Rusya'dan 53 ülke için elektronik vize kararı

Rusya 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Türkiye dahil 53 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize verecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2021'de uygulamaya konulacak elektronik vize hakkında açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeni Ivanov, "Önümüzdeki yılın başından itibaren 53 ülkenin vatandaşları kağıt vizeye gerek kalmadan Rusya'ya giriş yapabilecek" dedi.

Ivanov, elektronik vize uygulamasına tabi olacak ülke sayısının uygulama başladıktan sonra kazanılan deneyimler doğrultusunda arttırılabileceğini söyledi. Ivanov, ayrıca ABD, Kanada ve İngiltere'nin elektronik vize uygulaması listesine alınmadığını açıkladı.

Elektronik vize uygulamasında Türkiye'nin yanı sıra Bazı Avrupa Birliği ülkeleri ve Asya ülkeleri de yer alıyor.

Şehriyar İmanbeyli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.