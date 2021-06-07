Rusya'dan 9 Kanada vatandaşına yaptırım

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin cezaevine gönderilmesinden sonra Kanada, Rusya'ya karşı yaptırım kararı almış ve 9 Rus vatandaşını yaptırım listesine dahil etmişti. Kanada'ya misilleme olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'da, Kanadalı 9 kişiyi yaptırım listesine dahil ettiklerini duyurarak, “Kanada hükümetinin geçtiğimiz 24 Mart tarihinde Alexei Navalny'ye kötü muameleme bahanesiyle yasadışı yaptırımlara karşılık verildi" dedi.

Kanada Adalet Bakanı ve Başsavcı David Lametti, Kanada Federal Hapishane Teşkilatı başkanı Anne Kelly, Kanada Kraliyet Atlı Polisi Komiseri Brenda Lucky, Kanada Bölgeler Arası İlişkiler Bakanı Dominique LeBlanc, Kanada Ulusal Savunma Bakan Yardımcısı Jody Thomas, Kanada Savunma Bakan Yardımcısı Mike Rouleau, Kanada Kraliyet Atlı Polisi Komiser Yardımcısı Brian Brennan ve Kanada Ordusu İstihbarat Dairesi Şefi Scott Bishop'un yaptırım listesine alındığı ve süresiz olarak listede kalacağı aktarıldı.

Zaharova yaptırım listesine alınanları açıkladıktan sonra Kanada'ya mesaj göndererek, "Rusya, Kanada tarafı hazır olduğunda Kuzey Kutbu ve bölgesel konularda dahil olmak üzere karşılıklı saygıya dayalı olarak ilişkileri geliştirmeye açıktır" dedi.

Erhan Altıparmak

