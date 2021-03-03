Rusya'dan, ABD ve AB'nin yaptırım kararına karşı tepki

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin, zehirlenmesi ve tutuklanmasına karşı ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya'ya yaptırım uygulama kararına karşı Rusya'dan sert tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, ABD ve AB'nin yaptırım kararlarına tepki göstererek, "Buna razı gelme niyetinde değiliz. Mutlaka karşılıklılık ilkesi doğrultusunda karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Alınan kararlarda Rusya'ya karşı düşmanca bir tavır gösterildiğini ifade eden Zaharova, "ABD'nin yaptırımlarının önyargıları ne şekilde olursa olsun ulusal çıkarlarımızı tutarlı ve kararlı bir şekilde savunmaya devam edeceğiz ve her türlü saldırıyı reddedeceğiz" dedi.

Yaptırımlar konusunda ABD'yi ve AB'yi uyaran Zaharova, "Muhataplarımızı ateşle oynamamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

