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Rusya'dan ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran Edward Snowden'a vatandaşlık

Rusya'dan ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran Edward Snowden'a vatandaşlık
Rusya'dan ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran Edward Snowden'a vatandaşlık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladı.

ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya vatandaşlığı verildi.

ABD'den Latin Amerika'ya oradan da 2013 yılında Rusya'ya kaçarak 1 yıllık geçici oturum izni alan Snowden'a, 2020 yılında Rusya'da daimi oturum izni verilmişti. Kremlin tarafından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in, Snowden'a, Rusya vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladığı duyurularak, kararnamenin içeriği paylaşıldı.

Erhan Altıparmak
 

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