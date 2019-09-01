Rusya'dan ABD'ye İdlib suçlaması

Rusya Savunma Bakanlığının Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, ABD'nin İdlib'deki Maarrat Misrin ve Kafr Haya yerleşim birimleri arasına düzenlediği hava saldırıları konusunda Rusya'yı ve Türkiye'yi önceden bilgilendirmediği belirtildi. ABD'nin İdlib'deki ateşkesi tehlikeye attığı ve düzenlediği saldırılarda büyük bir yıkım yaşandığı kaydedilen açıklamada, ABD'nin bu saldırılarla önceki anlaşmaları ihlal ettiği ifade edildi.

Dün, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, ABD kuvvetlerinin İdlib'in kuzey bölgesinde bulunan bazı El Kaide liderlerine yönelik hava saldırısı düzenlediği duyurulmuştu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD'nin İdlib'in Maarrat Misrin kasabası yakınlarında düzenlediği hava saldırılarında en az 40 kişinin öldüğünü belirtti. Gözlemevi saldırıda ölenler arasında El Kaide komutanları bulunduğunu öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığından Cuma günü yapılan açıklamada, Suriye'de rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Cumartesi günü tek taraflı ateşkes yapacağı ifade edilmişti.