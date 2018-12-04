Rusya'dan ABD'ye INF yanıtı: 'Moskova anlaşmaya uyuyor, ABD'de biliyor'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) geri dönmemesi durumunda ABD'nin 60 gün içerisinde yükümlülüklerini uygulamayı askıya alacağı açıklaması üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova açıklama yaptı. Pompeo'nun açıklamalarına cevap veren Zaharova, “Moskova, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması hükümlerine sıkı bir şekilde uyuyor ve ABD'de bu durumu biliyor” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Rusya anlaşmaya geri dönmezse, ABD 60 gün içerisinde INF anlaşmasında doğan yükümlülüklerini uygulamayı askıya alacak. Rusya'nın anlaşmaya dönmek için 60 günü var” açıklamasını yapmıştı.

Erhan Altıparmak

