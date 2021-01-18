Rusya'dan ABD'ye Navalny tepkisi: 'Kendi ülkenizdeki sorunlarla ilgilenin'

Rusya'da 20 Ocak'ta zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya götürülen ve burada tedavi edilen Rus muhalif lider Alexei Navalny dün akşam ülkesine döndü. Navalny, uçağının başkent Moskova'daki Şeremetyevo Havaalanı'na inmesinin ardından havaalanı polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Rusya'daki olayları yakından takip eden ABD, Navalny'nin gözaltına alınmasını eleştirdi. ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalny'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunarak, “Korkunç saldırının failleri sorumlu tutulmalı, Kremlin'in Navalny'ye yaptığı saldırılar sadece insan hakları ihlali değil aynı zamanda sesini duyurmak isteyen Rus halkına hakaret etmektir” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Sullivan‘ın açıklamalarının ardından ABD'ye tepki gösterdi. Zaharova, “Sayın Sullivan'a ve elindeki hazır mesajları yayınlayan daha birçok yabancıya cevap vermek istiyorum. Uluslararası hukuka saygı duyun, egemen devletlerin hukukuna saldırmayın ve kendi ülkenizdeki sorunlarla ilgilenin” dedi.

Öte yandan dün, Rus muhalif lider Alexei Navalny'i havaalanında bekleyen yaklaşık 500 destekçisinden 37'si polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Erhan Altıparmak