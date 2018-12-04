Rusya'dan AİHM'ye kınama!

Rusya Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kerç Boğazı'ndaki Rus eylemleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı şikâyeti kabul etmesinden duyduğu endişeyi dile getirildi. AİHM'yi kınadıklarını dile getiren bakanlığın açıklamasında, şikâyetin Rusya'nın diplomatik kanallardan Ukrayna'ya sağlayabileceği resmi belgelere değil, medya yayınlarına dayandığı bildirildi.

Bakanlık, AİHM'ye Ukrayna denizcilerin hapsedilmesinin nedenleri, sağlık durumları ve sağlanan tıbbi yardımlar hakkında bilgi vereceğini söyledi.

Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı, Ukrayna'ya ait Berdyansk, Nikopol and Yany Kapu gemilerinin 25 Kasım'da Rusya sınırını ihlal etmesi Rusya ve Ukrayna arasında gerilime sebep olmuş, Rusya, Ukrayna'nın 3 gemisini Rusya kıyılarının 20 kilometre açığında alıkoymuştu. Ukrayna Rusya'nın sınır ihlali suçlamalarını reddetmiş, gözaltına alınan askerlerin derhal salıverilmesini talep etmişti. İlerleyen günlerde Ukrayna'da, gerilim sebebiyle ve Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun önerisiyle sıkıyönetim ilan edilmesi oylamaya sunulup onaylanmıştı.