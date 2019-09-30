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Rusya'dan alınması planlanan yangın söndürme uçağı test edildi

Rusya'dan alınması planlanan yangın söndürme uçağı test edildi
Rusya'dan alınması planlanan yangın söndürme uçağı test edildi

Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı yangın söndürme uçağı Manisa’nın Soma ilçesinde test edildi.

Rusya'dan alınması planlanan yangın söndürme uçağı Manisa'da test edildi - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya gezisinde Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin ile yaptığı anlaşma sonucunda Türkiye'ye getirilen ve su yüzüne paralel olarak durabilen 14 ton su kapasiteli B-200ES amfibi yangın söndürme uçağı ilk testini Soma Sevişler Barajı'nda gerçekleştirdi. Barajdan su alan Rus pilotun idaresindeki uçak aldığı suyu Soma'nın Kozluören Mahallesi ormanlarına bırakarak test etti. Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü Soma İşletme Şefliği personellerinin de nezaret ettiği test uçuşu başarılı bir şekilde son buldu.

Yılmaz Sarıpınar

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