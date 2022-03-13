Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi İstanbul'a ulaştı

Rusya'nın Azak Denizi Limanı'ndan çıkış yapan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü M/T Mubariz İbrahimov isimli yük gemisi, Kerch Kanalı'nı geçerek saat 20.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Ayçiçek yağı yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 1 saatte geçişini tamamladı.

Rusya'dan gelen ikinci ayçiçek yağı yüklü M/T Mubariz İbrahimov isimli yük gemisinin, İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlamasının ardından 17 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması planlanıyor.

Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız - Zöhre Alagöz