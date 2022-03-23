Rusya'dan 'barış gücü' uyarısı: 'NATO ile doğrudan bir çatışmaya yol açabilir'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi. Konuşmasında hem Kiev yönetimine hem de Batılı ülkelere doğrudan mesajlar gönderen Bakan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarından geri adım atmayacağını ifade etti. Polonya'nın Ukrayna'ya buraya barış gücü gönderilmesi önerisini değerlendiren Lavrov, “Polonyalı partnerlerimiz NATO zirvesi olacağını ve bu zirvede barış gücü gönderilmesi gerektiğini belirttiler. Ukrayna'ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir” dedi.

"Müzakereler zor"

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden müzakerelere de değinen Lavrov, "Kiev yönetiminin sürekli pozisyonunu değiştirmesi nedeniyle Ukrayna ile müzakereler zor" ifadelerini kullandı.

"Batı medeniyeti kendilerini tarih önünde nasıl temizleyecekler bilmiyorum"

Ukrayna'da uzun yıllardır Rusya karşıtı politika sürdürüldüğünü ve bunun halka aşılandığını savunan Lavrov, “Ukrayna'nın Rusya'dan koparılması için uzun yıllardır politikalar yürütüldü. 2003 yılında bu ülkedeki seçim kampanyasını hatırlatmak isterim. AB yetkilileri, AB dışişleri bakanları, Avrupa Birliği üyeleri, seçim kampanyasının gidişatına alenen müdahale ediyor. Ukraynalılar Avrupa'yla mı, Rusya'yla mı, kimlerle olacaklarını seçmek zorundalar” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus halkına karşı ayrımcılık yapıldığını, Rus sporcuların ve sanatçıların organizasyonlardan uzaklaştırıldığını belirterek, “Artık görüyoruz. Maskeler atıldı. Artık Rus pasaportu taşıdığınız için saldırıya uğrayabiliyorsunuz. Mağazaya girerken sizi Rus sanıp geri gönderebilirler. Paralimpik sporcularımız ilgili yaşananlardan bahsetmiyorum bile. Bu bir alay konusu. Batı medeniyeti kendilerini tarih önünde nasıl temizleyecekler bilmiyorum” şeklinde konuştu.

ABD hakkında biyolojik laboratuvarlar iddiası

ABD'nin Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerin eski laboratuvarlarını biyolojik laboratuvarlara çevirmek için çalışmalar yaptığını, bunun da son örneğinin Kazakistan olduğunu iddia eden Lavrov, “Pentagon'un Sovyet sonrası cumhuriyetlerdeki özellikle de Kazakistan'daki eski Sovyet biyolojik laboratuvarlarına olan ilgisinin açıklığa kavuşturulması gerekir. Pentagon'un eski Sovyet laboratuvarlarını geliştirmek için çabaları, bazı yeni tesisler oluşturmak isteği ilginç ve açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Umarım Kazakistan ile bu sorunları tamamen çözeceğiz” ifadelerini kullandı.



Erhan Altıparmak

