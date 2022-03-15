Rusya'dan Biden ve Blinken'a yaptırım

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere çok sayıda Rus diplomata yaptırım uygulamıştı. Rusya'da, ABD'nin yaptırımlarına karşılık vererek, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'da dahil 13 ABD'li diplomata yaptırım uyguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinde yayınlanan yaptırım listesinde, “ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CIA Direktörü William Burns, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ekonomi Danışman Yardımcısı Daleep Singh, ABD Kalkınma Ajansı Direktörü Samantha Jane Power, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo ve İhracat-İthalat Bankası Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Reta Jo Lewis yer aldı.

Açıklamada, ABD'nin yaptırım kararına misilleme olarak bu kararın alındığının altı çizilirken, söz konusu yaptırım listesinin ABD'li vekiller, bakanlar, askerler, işadamları ve Rusya karşıtı gazetecilerin de alınarak genişletileceği aktarıldı.

Öte yandan ABD, Putin dışında Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile çok sayıda Rus diplomat, milletvekili ve oligarka yaptırım uygulamıştı.

Erhan Altıparmak