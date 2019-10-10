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Rusya'dan BMGK'da ABD eleştirisi

Rusya'dan BMGK'da ABD eleştirisi
Rusya'dan BMGK'da ABD eleştirisi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BMGK’nin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını kınama oylaması sonrasında yaptığı eleştiride ABD’ye işaret ederek “Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı gündemi ile toplandı. Toplantı sonrasında ABD ve Rusya ortak bildiriyi veto ederek ayrı açıklamada bulundu. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, bölgede yaşanan problemlerin mimarı olarak ABD'yi ve ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçlerini işaret ederek “Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu. Onları bunu yapmamaları konusunda uzun süre uyardık. Şimdi Kürtler aslında orada demografik politikaları değiştiriyor” diye konuştu.

Erhan Altıparmak

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