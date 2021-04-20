Rusya'dan Bulgaristan'a misilleme: 2 Bulgar diplomat sınır dışı ediliyor

Rusya'dan Bulgaristan'a "diplomat" misillemesi geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Bulgar diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiği ve ülkeyi terk etmelerini için 72 saat süre tanındığı bildirildi. Kararın, Sofya yönetiminin Moskova Büyükelçiliği'nin 2 diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etmesine karşılık olarak alındığı belirtildi.

Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'ın bugün 20 Nisan'da Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve kendisine Bulgaristan'ın 2 diplomatının "istenmeyen kişi" ilan edildiğini içeren nota teslim edildiği aktarıldı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Mart ayında Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nin casuslukla suçladığı 2 çalışanını "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Ayperi Bekmırzayeva