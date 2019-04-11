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Rusya'dan çarpıcı Assange mesajı

Rusya'dan çarpıcı Assange mesajı
Rusya'dan çarpıcı Assange mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 7 yıldır Londra'daki Ekvador konsolosluğunda yaşayan Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın konsolosluktan çıkarılarak gözaltına alınmasını demokrasiye indirilen bir darbe olarak yorumladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 7 yıldır Londra'daki Ekvador konsolosluğunda yaşayan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın konsolosluktan çıkarılarak gözaltına alınmasını demokrasiye indirilen bir darbe olarak yorumladı. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın Londra hükümeti tarafından tutuklanması hakkında açıklamada bulundu. Assange'nin tutuklanmasını zorbalık olarak nitelendiren Zaharova, “Assange'a yapılanlar sadece bugünden ibaret değil. Genel olarak kendisine yapılan zulüm, insanlık dışı muamele ve tacizler tümüyle ifade özgürlüğüne ve kamuoyunu bilgilendirme gibi haklara aykırıdır. Bu gazeteciliğe yapılan bir darbedir. Bu şekilde demokrasiye darbe indirildi. Başka türlü bir değerlendirme yapamıyorum” dedi.
Wikileaks'i kurarak başta ABD olmak üzere birçok ülkenin sırlarını kamuoyuna açtığı gerekçesiyle yıllardır takip edilen ve 7 yıldır Londra'daki Ekvador konsolosluğunda yaşayan aynı zamanda Ekvador vatandaşlığı alan Jullian Assange, Londra'da polisin büyükelçiliğe yaptığı baskınla gözaltına alındı. Assange daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  

Erhan Altıparmak

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