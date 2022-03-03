Rusya'dan Çernihiv'e hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Rusya ordusu, Ukrayna'nın Çernihiv kentinde yerleşim yerini havadan hedef aldı. Saldırı anı yoldan geçen bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Araç kamerasına yansıyan saldırıda şiddetli patlama sesi duyulurken, etrafı yoğun bir dumanın kapladığı görüldü. Saldırının hedefi olan yerleşim yerinde Acil Durumlar Servisi'nin çalışmalara başladığı öğrenildi.

Saldırıda iki okul ve ev bombaların hedefi oldu. Çernihiv Valisi Viacheslav Chaus, yaptığı açıklamada Rusya'nın Çernihiv'e yönelik saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bekir Keskin