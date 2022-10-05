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Rusya'dan demir alan kruvaziyer 796 yolcusuyla Amasra Limanına ulaştı

Rusya'dan demir alan kruvaziyer 796 yolcusuyla Amasra Limanına ulaştı
Rusya'dan demir alan kruvaziyer 796 yolcusuyla Amasra Limanına ulaştı

Rusya'dan demir alan 796 yolcu ve 427 mürettebatı bulunan Astoria Grande adlı kruvaziyer sabah saatlerinde Amasra Limanına demirledi. Rus turistler Amasra’nın tarihi mekanlarını rehberler eşliğinde gezdi.

Rusya’dan demir alan kruvaziyer 796 yolcusuyla Amasra Limanına ulaştı - Tıkla İzle

İlk kez 3 Ağustos 2022 tarihinde kruvaziyer gemisi ağırlayan Amasra'da dördüncü kez kruvaziyer heyecanı yaşandı. Rusya'dan demir alan ve ilk durağı İstanbul'un ardından 796 yolcu ve 427 mürettebatı ile sabah saatlerinde Amasra limanına ulaşan Astoria Grande adlı kruvaziyerdeki turistler, Amasra'daki tarihi yapıları rehberler eşliğinde gezdi.

Amasra Limanı'na yanaşan kurvaziyerdeki 62 Rus turist ise UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini gezmek üzere tur otobüsleriyle Karabük'e hareket etti.

Bülent Bostancı
 

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