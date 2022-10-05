Rusya'dan demir alan kruvaziyer 796 yolcusuyla Amasra Limanına ulaştı

İlk kez 3 Ağustos 2022 tarihinde kruvaziyer gemisi ağırlayan Amasra'da dördüncü kez kruvaziyer heyecanı yaşandı. Rusya'dan demir alan ve ilk durağı İstanbul'un ardından 796 yolcu ve 427 mürettebatı ile sabah saatlerinde Amasra limanına ulaşan Astoria Grande adlı kruvaziyerdeki turistler, Amasra'daki tarihi yapıları rehberler eşliğinde gezdi.

Amasra Limanı'na yanaşan kurvaziyerdeki 62 Rus turist ise UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini gezmek üzere tur otobüsleriyle Karabük'e hareket etti.

Bülent Bostancı



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