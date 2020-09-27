Rusya'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef alan saldırılarından sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı yaşanan gerilim üzerine açıklama yaptı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Mevcut bilgilere göre Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki durum ani bir şekilde kötüleşti. Çatışma hattı boyunca her 2 taraf yoğun bombardımana devam ediyor. Durumu istikrara kavuşturmak için tarafları derhal ateşkese ve müzakerelere başlamaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Erhan Altıparmak