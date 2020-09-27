İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama

Rusya'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama
Rusya'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın sabah saatlerinde Azerbaycan’a düzenlediği saldırının ardından taraflara “müzakere” çağrısında bulundu.

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef alan saldırılarından sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı yaşanan gerilim üzerine açıklama yaptı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Mevcut bilgilere göre Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki durum ani bir şekilde kötüleşti. Çatışma hattı boyunca her 2 taraf yoğun bombardımana devam ediyor. Durumu istikrara kavuşturmak için tarafları derhal ateşkese ve müzakerelere başlamaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Erhan Altıparmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.