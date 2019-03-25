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Rusya'dan 'Golan Tepeleri' tepkisi

Rusya'dan 'Golan Tepeleri' tepkisi
Rusya'dan 'Golan Tepeleri' tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Golan Tepeleri'nin ABD tarafından İsrail toprağı olarak tanınmasını “uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprakları olarak tanıyan kararnameyi imzalaması üzerine Rusya'da tepkiler daha da artıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, yaptığı açıklamada Trump'ın kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

ABD siyasetini eleştiren Zaharova, "Sayın Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprakları olarak tanıyan ilgili bir belge imzaladı. Ne diyebilirim? Bu konuyu düzenli olarak defalarca konuşmuştuk. Maalesef böyle bir karar Orta Doğu bölgesinde yeni bir gerginliğe neden olabilir" diye konuştu. 

Zaharova, Trump'ın bu kararının BM Güvenlik Konseyi kararlarına da aykırı olduğunu söyledi.

Şehriyar İmanbeyli  

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