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Rusya'dan Halep'e hava saldırısı: 3 çocuk hayatını kaybetti

Rusya'dan Halep'e hava saldırısı: 3 çocuk hayatını kaybetti
Rusya'dan Halep'e hava saldırısı: 3 çocuk hayatını kaybetti

Suriye'nin Halep şehrinde Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.

Suriye'de Rus savaş uçakları, Halep'in Al-Bara köyünde yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Hava saldırısında aynı aileden 5 ve 3 yaşında 2 kız çocuk ve 2 yaşında erkek çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Enkaz altından çıkartılan diğer aile üyelerinin ağır bir şekilde yaralandığı belirtildi. Sivil Savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu belirtildi. Resmi kaynaklara göre sadece bu ayın içerisinde en az 25 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel bilgilere göre gerçekleştirilen hava saldırılarının sivillerin kaldığı yerleri hedef aldığı aktarıldı.

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