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Rusya'dan İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının 154 üyesine yaptırım

Rusya'dan İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının 154 üyesine yaptırım
Rusya'dan İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının 154 üyesine yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin, Rusya Federasyon Konseyi üyelerinin neredeyse tamamına yaptırım uygulandığını hatırlatarak, "karşılıklılık" ilkesi doğrultusunda İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın 154 üyesinin yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle İngiltere, geçtiğimiz mart ayında Rusya Federasyon Konseyi üyelerinin neredeyse tamamına yaptırım kararı almıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "karşılıklılık" ilkesi doğrultusunda İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın 154 üyesinin yaptırım listesine dahil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Bu yılın mart ayında İngiliz hükümetinin Rusya Federasyon Konseyi üyelerinin tamamını yaptırım listesine dahil etme kararına, "karşılıklılık" temelinde İngiliz parlamentosunun Lordlar Kamarasının 154 üyesine kişisel yaptırımlar getiriyor. Artık ülkemize girişlerine izin verilmeyecek olan bu kişiler Londra'da Rusya'ya siyasi izolasyon ve ekonomisinin yıkılması için koşullar oluşturmaya çalıştı" denildi.

Açıklamada, Lordlar Kamarası Başkanı John Francis Mcfall'un da bulunduğu tam liste yayınlanırken, yaptırım listesinin daha da genişletilmesi yönünde çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Erhan Altıparmak

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