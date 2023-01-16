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Rusya'dan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'e yaptırım

Rusya'dan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'e yaptırım
Rusya'dan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'e yaptırım

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rusya’nın kendisini yaptırım listesine aldığını açıkladı.


Rusya, Batılı ülkelerin kendisine yönelik yaptırımlara karşılık vermeye devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın kendisini yaptırım listesine aldığını belirterek, “Rusya hükümeti tarafından yaptırıma uğradım. İyi. Ukrayna'nın özgürlüğünü desteklemenin bedeli buysa, yaptırıma uğramaktan mutluyum” dedi.
Rusya, tarafından henüz yaptırıma ilişkin açıklama yapılmadı.

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