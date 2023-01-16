Rusya'dan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'e yaptırım



Rusya, Batılı ülkelerin kendisine yönelik yaptırımlara karşılık vermeye devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın kendisini yaptırım listesine aldığını belirterek, “Rusya hükümeti tarafından yaptırıma uğradım. İyi. Ukrayna'nın özgürlüğünü desteklemenin bedeli buysa, yaptırıma uğramaktan mutluyum” dedi.

Rusya, tarafından henüz yaptırıma ilişkin açıklama yapılmadı.

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