Rusya'dan İngiltere'ye: 'Davranışımızı değiştirmeyeceğiz'

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkilerinin bozulmasından İngiltere'nin kendisinin suçlu olduğunu, İngiltere'nin uluslararası sahnede davranışını değiştirmek için Moskova'nın yaptığı çağrıyı reddettiğini bildirdi. Peskov, "Hayır, davranışımızı değiştirmeyiz, çünkü Rusya'nın istediği, birbirlerinin çıkarlarını göz önünde bulundurarak karşılıklı faydalı ilişkiler kurmaktır" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın sözcüsü dün yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Rusya eğer davranışın değiştirdiği takdirde iyi bir ilişkileri olacağını söylemişti.