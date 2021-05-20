Rusya'dan Japonya'ya Covid-19 aşısı teklifi

Covid-19 salgını karşısında aşılama seferberliği dünya genelinde tüm hızıyla sürerken, Rusya'dan Japonya'ya aşı desteği teklifi geldi. Moskova'nın Japonya Büyükelçisi Mikhail Galuzin, ülkesinin Tokyo'ya Rus yapımı Sputnik V Covid-19 aşısını sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Rusya'nın bu yıl başlarında Japonya'ya aşı tedariki konusunda destek olmayı önerdiğini ve yanıt beklediklerini yineleyen Galuzin, "Sputnik aşısı konusunda Japonya ile iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Rus aşısının yaklaşık 65 ülkede kullanım onayı aldığını ve Hindistan da dahil olmak üzere birçok ülkede yerel olarak üretildiğini hatırlatan Galuzin, Japonya'ya ihracat ve ülkede üretime hazır olduklarını ifade etti.

Şu ana kadar yalnızca Pfizer-BioNTech aşısının kullanımına onay verilen Japonya'da toplam Covid-19 vaka sayısı 705 bin 931'e yükselirken, can kaybı da 12 bin 62'ye ulaştı.

Burak Ersoy

