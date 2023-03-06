Rusya'dan Karabağ'daki çatışma sonrası itidal çağrısı



Rusya, Karabağ'da Ermeniler ile Azerbaycan askerleri arasında çıkan çatışmalar sonrası bölgede artan gerilimin ardından itidal çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, "Tarafları itidal göstermeye ve durumu yumuşatmak için adımlar atmaya çağırıyoruz. Son birkaç gün içinde ateşkes rejimi defalarca ihlal edildi. Olay bir kez daha Bakü ve Erivan'ın müzakerelere mümkün olan en kısa sürede yeniden başlaması gerektiğini teyit ediyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, barış güçlerinin dün yaşanan çatışmayı durdurmak için müdahale ettiğini ve ne olduğunu anlamak için hem Azerbaycan hem de Ermeni yetkililerle çalışıldığını ifade etti.

Ermenistan'dan Hankendi-Halfali-Turşsu istikametindeki yol kullanılarak, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarına askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı hakkında istihbarat alınması üzerine harekete geçen Azerbaycan ordusunun kontrol amacıyla bir aracı durdurması sonrası ateş açılmıştı. Çatışmada 2 Azerbaycan askeri şehit olmuş, araçta bulunan 3 Ermeni hayatını kaybetmişti.

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