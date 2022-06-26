İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı

Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı
Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı

Rus ordusunun bu sabah Ukrayna’nın başkenti Kiev’e füze saldırısı düzenlediği ve 7 yaşındaki kız çocuğunun yıkılan apartmanın enkazından kurtarıldığı açıklandı. Öte yandan Rus ordusunun, Ukrayna’nın dün gece Harkov bölgesine yönelik saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Rusya’dan Kiev’e füze saldırısı - Tıkla İzle

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Shevchenkivskyi semtine füzeli saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Servisi'ne göre, Rus füzesinin Kiev'in Shevchenkivskyi semtindeki 9 katlı bir apartmana düşmesinin ardından binanın çoğu katı yıkıldı ve yangın çıktı.

Rus füzesinin isabet ettiği apartmanın enkazından 7 yaşında kız çocuğunun kurtarıldığı belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, “Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. O yaşıyor. Arama kurtarma ekipleri şimdi annesini kurtarmaya çalışıyor" dedi.

Rus ordusundan Harkov'a saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesine dün gece bombalı saldırı düzenlediği açıklandı. Harkov Valisi Oleh Synegubov yaptığı açıklamada, “Rusya'nın saldırıları nedeniyle Harkov şehrinde 3, Harkov bölgesine bağlı İzyum şehrinde 4 kişi yaralandı. Bohodukhiv şehrinde ise 79 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti” dedi. Vali Synegubov, Rus ordusunun saldırıları ile Harkov şehrinin altyapısına zarar verdiğini belirterek, bombalı saldırılar sonucu apartmanların, arabaların ve garajların alev aldığını ifade etti.

Geçtiğimiz Salı günü Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkov bölgesine düzenlediği saldırılarda 15 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İLGİLİ HABER
Ukrayna: Rus ordusu Severodonetski tamamen işgal etti Ukrayna: 'Rus ordusu Severodonetsk’i tamamen işgal etti'
İLGİLİ HABER
AB liderlerinden, Ukrayna ve Moldovaya aday ülke statüsü AB liderlerinden, Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke statüsü'
İLGİLİ HABER
Rusyanın Ukraynaya saldırılarında 324 çocuk hayatını kaybetti Rusya’nın Ukrayna'ya saldırılarında 324 çocuk hayatını kaybetti
İLGİLİ HABER
Rusyaya ait Su-25 tipi savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü Rusya’ya ait Su-25 tipi savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü
İLGİLİ HABER
Rus gazeteci Nobel Barış Ödülünü Ukraynalı mülteciler için sattı Rus gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü Ukraynalı mülteciler için sattı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.