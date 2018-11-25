İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya'dan kimyasal saldırı iddiası

Rusya'dan kimyasal saldırı iddiası
Rusya'dan kimyasal saldırı iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcülüğü geçtiğimiz akşam saat 21.50’de Suriye’nin İdlib’den Halep şehrine kimyasal saldırı düzenlendiğini ve Halep’te 73 sivilin yaralandığını iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcülüğü, Suriye'nin Halep kentine kimyasal saldırı düzenlediğini iddia etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçtiğimiz akşam saat 21.50 civarında çatışmazlık bölgesi ilan edilen İdlib'den Halep şehrine havan topuyla kimyasal silah saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Bakanlık, saldırı üzerine İdlib sınırındaki Raşidin köyünün Rus uçaklarıyla vurulduğu bildirdi. Bakanlık, klor gazı kullanılan saldırının muhalif grup Heyet Tahrir Şam'ın kontrolündeki yerleşim birini El Buraykat'tan 120 milimetrelik havan topları kullanılarak yapıldığını savundu.

Muhalifler yalanladı 

Muhalifler ise Rusya'nın İdlib'de ateşkesi bozarak, saldırı başlatmayı planladığını açıklayarak, kimyasal saldırının senaryo olduğunu iddia etti. Suriye Sivil Savunması Başkanı Raid Salih ise “El Buraykat” adında bir yerleşim yerinin varlığından haberdar olmadıklarını bildirdi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.