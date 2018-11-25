Rusya'dan kimyasal saldırı iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcülüğü, Suriye'nin Halep kentine kimyasal saldırı düzenlediğini iddia etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçtiğimiz akşam saat 21.50 civarında çatışmazlık bölgesi ilan edilen İdlib'den Halep şehrine havan topuyla kimyasal silah saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Bakanlık, saldırı üzerine İdlib sınırındaki Raşidin köyünün Rus uçaklarıyla vurulduğu bildirdi. Bakanlık, klor gazı kullanılan saldırının muhalif grup Heyet Tahrir Şam'ın kontrolündeki yerleşim birini El Buraykat'tan 120 milimetrelik havan topları kullanılarak yapıldığını savundu.

Muhalifler yalanladı

Muhalifler ise Rusya'nın İdlib'de ateşkesi bozarak, saldırı başlatmayı planladığını açıklayarak, kimyasal saldırının senaryo olduğunu iddia etti. Suriye Sivil Savunması Başkanı Raid Salih ise “El Buraykat” adında bir yerleşim yerinin varlığından haberdar olmadıklarını bildirdi.