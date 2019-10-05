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Rusya'dan Küba açıklaması

Rusya'dan Küba açıklaması
Rusya'dan Küba açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Medvedev’in Küba ziyaretinde ülkeye orta menzilli füzeler konuşlandırılması konusunun görüşülmediğini söyledi.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in Küba ziyaretinde Rusya adına heyette yer alan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'ya dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazetecilerin, Rusya'nın Küba'ya orta menzilli füzeler yerleştirip yerleştirilmeyeceği ile ilgili soruya cevap veren Sergey Ryabkov, “Küba'da böyle bir konu görüşülmedi. Bunu konuşmak için ortada herhangi bir neden yok” cevabını verdi.

ABD'nin Rusya'yı Kısa ve Orta Menzilli Füze (INF) anlaşmasına uymadığını iddia etmesinin ardından geçtiğimiz Ağustos ayında her 2 ülke anlaşmadan çekilmişti. Rus ve Amerikan basınında ise 2 ülkenin müttefiki olan bazı ülkelere füze yerleştirme girişimlerinin olduğu iddia edilmişti.

Erhan Altıparmak

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