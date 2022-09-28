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Rusya'dan Kuzey Akım'daki sızıntılara ilişkin 'Uluslararası Terörizm Yasası' doğrultusunda soruşturma

Rusya'dan Kuzey Akım'daki sızıntılara ilişkin 'Uluslararası Terörizm Yasası' doğrultusunda soruşturma
Rusya'dan Kuzey Akım'daki sızıntılara ilişkin 'Uluslararası Terörizm Yasası' doğrultusunda soruşturma

Rusya, Baltık Denizi üzerinden Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar ile ilgili "Uluslararası Terörizm Yasası" doğrultusunda soruşturma başlattı.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 3 noktada görülen gaz sızıntıları sonrası Rus istihbaratı, Rus savcılık makamlarının ön soruşturma başlatmasının ardından kendilerinin de "Uluslararası Terörizm Yasası" kapsamında sızıntılar ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, “Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun ‘Uluslararası Terörizm Yasası' 361. Maddesinin 1. Kısmı uyarınca suç belirtilerinin tespit edilmesiyle ilgili olarak, Başsavcılık tarafından gönderilen materyaller doğrultusunda Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 37. maddesinin 2. bölümünün 2. paragrafı uyarınca Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB) Soruşturma Dairesi tarafından soruşturma başlatıldı" denildi.

Erhan Altıparmak
 

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