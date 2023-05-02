Rusya'dan Polonya'ya nota

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Varşova Belediyesi'nin geçtiğimiz cumartesi günü Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği tarafından lise olarak kullanılan binaya el koymasının ardından Polonya'nın Moskova Maslahatgüzarı Jacek Sladewcki'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Taraflar, 20 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapmazken, Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Maslahatgüzar Sladewcki'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını doğruladı.

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew ise, okul binasına el konulmasından kaynaklı olarak bugün Polonya Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası verildiğini açıkladı.

Rusya ve Polonya arasındaki bina krizi

İki ülke arasındaki son kriz Polonya Milli Savunma Bakanlığı'nın 1953 yılında Sovyetler Birliği Varşova Büyükelçiliği'ne ücretsiz ve süresiz olarak kullanması için verdiği binayı Varşova Belediyesi'nin geri almasıyla patlak verdi. Varşova Belediyesi, Rusya Federasyonu Büyükelçiliği çalışanları ve askeri görevlilerinin çocuklarının lise eğitimi aldığı Kielecka Sokak 45 numaradaki binaya ilişkin sözleşmeyi 2010 yılında uzatmayarak elçilikten binayı tahliye etmesini istemişti. Rusya ise söz konusu binanın diplomatik temsilcilik binası olduğunu ileri sürerek tahliyeyi reddetmiş, Varşova Belediyesi ise konuyu yargıya taşımıştı.

Mahkemenin Varşova Belediyesi lehine karar vermesinin ardından yasal süre içerisinde karşı tarafın binayı boşaltmaması üzerine geçtiğimiz cumartesi günü belediye görevlileri, icra memurları ve polis eşliğinde okula gelerek içeride bulunan kişilerden binayı boşaltmalarını istedi. İçeridekilerin binayı boşaltmayı reddederek kapıları kilitlemesi üzerine ise görevliler çağırdıkları çilingir yardımıyla binaya girmişti. Bu esnada Rusya Büyükelçiliği ile yürütülen görüşmeler neticesinde okulda lojman bölümünde ikamet eden 27 kişi binayı boşaltarak, elçiliğin gösterdiği bir başka adrese taşınmayı kabul etmişti. Tahliye işleminin ardından Rusya Federasyonu Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew Rus medyasına yaptığı açıklamada, okula el konulmasından ötürü Moskova'nın Varşova'ya karşılık vereceğini söylemişti.

Ebru Orhan



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