Rusya'dan silah alan ülkelere ABD'den yaptırım tehdidi

ABD'li yetkili Mısır'ın Rusya'dan Su-35 savaş jetleri alma ihtimaline gönderme yaparak "Amerikalıların düşmanlarına yaptırım uygulama kanunu ile ilgili fazla bir esnekliğimiz yok. Böyle rezervasyonlar yapan ülkelerin bu kanunu esnetmemizin çok sınırlı olduğunu bilmesi gerekir" dedi.

ABD'li üst düzey yetkili, Trump'ın Sisi'nin Rus savaş uçağı “S-35” alımı konusundaki pazarlığını da görüşeceğini söyledi. ABD'li yetkili "NATO müttefiki Türkiye, Çin ve Hindistan ile karşı kaşıya geldik. Bu sebepten dolayı, ABD ile ilişkilerinin sürdürmek ve askeri alanlarını genişletme düşüncesinde olan ülkelere bu kanunu dikkate alma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Rusça yayınlanan Kommersant gazetesi daha önce Mısır'ın, ülkeye onlarca Sukhoi 35 çok amaçlı ağır bombardıman uçağı sağlayan Rusya ile yeni bir silah anlaşması yapma konusunda görüştüğünü yazmıştı. 2018'de yürürlüğe girecek olan 2 milyar dolarlık anlaşmayla 20 savaş uçağının 2020 ile 2021 arasında teslimi öngörülüyor.

Rusya Federasyonu Askeri-Teknik Milli İşbirliği 19 Mart tarihinde Mısır ile Rusya'nın anlaşmayı imzalamadığını teyit etmişti. ABD Dışişleri Bakanı, Mısır'ın Rusya ile bu anlaşmayı tamamlaması halinde ABD'nin Mısır'a yaptırım uygulayacağını söyledi.

Pompeo, Senato Komitesine 2020 bütçesi ile verdiği ifadede Mısır'ın Rusya'dan S-35 alma niyeti konusunda, "Bu tür sistemlerin alınması halinde ABD'nin düşmanlarına karşı yaptırım uygulamayla karşı karşıya kalacaklarını net bir şekilde ifade ettik" dedi.