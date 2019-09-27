Rusya'dan SU-35 açıklaması: 'Türkiye ile görüşüyoruz'

Rus haber ajansı Ria Novosti'ye röportaj veren Federal Askeri Teknik Koordinasyon Hizmetleri Başkanı Dmitry Shugaev, birçok önemli konuda önemli bilgiler aktardı. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin Yunanistan tarafından kaygıyla karşılanmasına karşın açıklama yapan Shugaev, "S-400 hava savunma sistemleri kesinlikle saldırı sistemi anlamına gelmiyor. Tamamıyla havadan gelen saldırılara karşı savunma amacıyla tasarlanmış bir sistem. Bu anlamda hiçbir şekilde Türkiye'nin başka bir ülkenin toprak bütünlüğünü tehlikeye atmadığı gibi aynı zamanda Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruyan bir sistem” dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı savaş uçakları ile ilgili somut bilgiler aktaran Shugaev, “Bir sonraki aşamada Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarını konuşabiliriz. Çünkü Su-35 havacılık için önemli bir çizgide olan bir uçaktır. Bu en yüksek havacılık kabiliyetine ulaşan bir uçaktır. Çok ciddi saldırı silahlarına sahip ve havacılık üstünlüğünü sağlayabiliyor. İstanbul'da dahil olmak üzere gösteriler yaptık. Televizyonlarda canlı yayında gösterdiler ve tüm Türk basını bu uçaktan bahsetti. Türk Hava Kuvvetleri'ne hem dinamik hemde statik olarak sunum yapıldı. Bu sunumlarda uçaklarımıza oldukça yoğun ilgi gösterdiler. Bu anlamda görüşmelerimiz artarak devam ediyor. Somut olarak şuan bir sözleşmeden bahsetmek için çok erken. Ancak konu tartışılıyor ve uzmanlar inceliyor” dedi.

Erhan Altıparmak