Rusya'dan SU-35 ve SU-57 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yapımı SU-57 savaş uçaklarını incelemesinin ardından Rusya tarafından açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitry Shugayev, Rus ajanslarına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın SU-35 ve Su-57 tipi savaş uçağı konusunda teslimat görüşmeleri yaptığını söyledi. Türkiye'nin yerli ve milli üretimi olacak 5. nesil TF-X TF-X savaş uçağı ile ilgili açıklama yapan Shugayev, Rusya'nın bu uçakları geliştirmesinde yardımcı olabileceklerini ifade etti.

Erhan Altıparmak

