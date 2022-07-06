Rusya'dan Ukrayna'nın Slovyansk şehrine saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Slovyansk şehrinin Belediye Başkanı Vadym Lyakh, Rus ordusunun dün Slovyansk şehrine bombalı saldırı düzenlediğini açıkladı. Belediye Başkanı Lyakh yaptığı açıklamada, “Doğrulanmış verilere göre, dün Slovyansk şehrine düzenlenen bombalı saldırılarda 2 sivil öldü, 7 kişi ise yaralandı” dedi.

Rusya- Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Slovyansk şehrinde toplam 17 kişi hayatını kaybetmiş, 67 kişi ise yaralanmıştı. Şehirden 20'si çocuk 114 kişi ise tahliye edilmişti.