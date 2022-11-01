Rusya'dan Ukrayna'ya 4 füze saldırısı

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın güneyindeki Mikolayiv'e 4 füze fırlattı. Füzenin isabet ettiği binanın enkazından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Patlamanın şiddetiyle iki katlı bir okulun önünde büyük bir oyuk oluştu. Okulun müdür yardımcısı Irena Siden enkazı işaret ederek, “Barbar sürüsünün yaptığı budur” dedi.

Rusya dün Ukrayna'nın bir çok bölgesine füze fırlatarak enerji altyapılarını hedef almıştı. Ukraynalı yetkililer, hidroelektrik barajları da dahil olmak üzere enerji altyapılarının vurulduğunu ve elektrik, ısı ve su kaynaklarının devre dışı bırakıldığını açıklamıştı. Dünkü saldırılarda 13 kişi yaralanmış, Kiev'de yaşayanların yüzde 80'ninin şebeke suyuna erişemediği bildirilmişti. Harkov Valisi Oleh Synehubov yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov şehrinin yaklaşık 50 bin sakini de dahil olmak üzere yaklaşık 140 bin kişinin saldırıların ardından elektriksiz kaldığını aktarmıştı.

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