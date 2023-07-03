Rusya'dan Ukrayna'ya dronlu saldırı: 2 ölü, 19 yaralı



Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumy kentine Rusya tarafından düzenlenen dron saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS) ekibi gönderildi.

Sumy Bölge Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, saldırının 4 insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, saldırıda biri resmi toplam 3 binanın hasar gördüğü ifade edildi.

Ukrayna, sabah saatlerinde Rusya tarafından 17 adet İran yapımı Shahed insansız hava aracıyla çeşitli noktalara saldırı düzenlendiğini ve 13 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı.

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