Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev bölgesindeki Rzhyshchiv kentinde yer alan iki öğrenci yurdu ile bir eğitim kurumuna İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı. Bölge Emniyet Müdürü Andrii Nebytov, saldırıda 20 kişinin yaralandığını, 4 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıklayan Nebytov, saldırının ardından kayıp olduğu bildirilen kişileri arama çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

Saldırıda 5 katlı yurt binalarının 4. ve 5. katlarının büyük bir bölümü yıkılırken, diğer binalarda da hasar oluştuğu öğrenildi. Ukrayna ordusu, fırlatılan 21 insansız hava aracından 16'sının düşürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıda 20'den fazla İran yapımı insansız hava aracı ve çok sayıda füze kullandığını ifade etti. Zelenskiy, "Moskova'da ne zaman biri 'barış' kelimesini kullanmaya çalışsa, bu tür saldırılar için başka bir emir veriliyor” dedi.



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