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Rusya'dan yeni füze denemesi

Rusya'dan yeni füze denemesi
Rusya'dan yeni füze denemesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'daki Sari Şagan test sahasından yeni bir füzenin fırlatıldığını duyurdu.

Rusya'dan yeni füze denemesi - Tıkla İzle

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan'daki Sari Şagan test sahasında Rus hava ve füze savunma birliklerinin muharebe ekibi tarafından yeni bir füze denemesi yapıldığı bildirildi. Rus hava savunma sistemi için yapılan füze testinin başarıyla gerçekleştirdiği aktarıldı. Füzenin belirlenen hedefi istenen isabetle vurduğu kaydedildi. Test edilen füzenin özelliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Erhan Altıparmak
 

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