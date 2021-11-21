Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldıracağı iddia edildi

Ukrayna, Rusya hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanı Kiril Budanov yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldıracağını öne sürerek, Rusya'nın bunun için hazırlık yaptığını ve 92 binden fazla Rus askerinin Ukrayna sınırlarında dolaştığını ifade etti.

Söz konusu istihbari bilgilerin ABD'li istihbarat kaynakları tarafından da doğrulandığını aktaran Budanov, "Amerikalı ortaklarımızın da elinde bulunan bilgilere göre 92 binden fazla Rus askeri Ukrayna sınırlarında. Ocak sonu ya da şubat başı gibi geniş çaplı saldırı hazırlığı içerisindeler" dedi.

İddia edilen Rus saldırısının ne yönlü olacağına dair bilgiler de veren Budanov, "Havadan ve karadan saldırılar düzenlenecek. Tanklı saldırılar da planlanıyor. Odessa ve Mariupol şehirlerinde ise hava ve kara destekli çıkarma operasyonları düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

Rusya, 2014 senesinde Ukrayna içindeki iç karışıklığı fırsat bilerek ülkenin doğusundan başlayan bir saldırı düzenleyerek Ukrayna'ya ait bazı bölgeleri işgal etmişti.

Bekir Keskin

