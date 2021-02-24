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Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Çizov: “AB'nin eylemleri karşılıksız kalmaz”

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Çizov: “AB'nin eylemleri karşılıksız kalmaz”
Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Çizov: “AB'nin eylemleri karşılıksız kalmaz”

Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Çizov, AB tarafından Rusya’ya karşı yaptırımların devam ettirmesinin karşılıksız kalmayacağını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus Muhalif Lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasına karşılık olarak Rusya'ya yaptırım uygulama kararına Rusya tarafından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çizov, Rus devlet televizyonuna AB'nin aldığı yaptırım kararını yorumlayarak, “Ne yazık ki AB ile ilişkilerimizin donma sebebi AB ortaklarının ve onları destekleyenlerin eylemlerinin sonucudur. Avrupa Birliği'nin bu gibi eylemlerini sürdürmesi durumunda Rusya boş durmayacak ve buna karşı uygun yöntemler uygulayacaktır. Buna bir tepki diyebilirsiniz ancak bu tür eylemler olacaktır. Çünkü bunlar karşılıksız kalmaz” dedi.

Çizov, kendilerine yönelik yeni yaptırım ihtimallerine karşı ise, “Çeşitli faktörleri hesaba katarak bir çıkış yolu bulmaya odaklandık ve ince bir buz tabakası üzerinde yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

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