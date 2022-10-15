Rusya'nın askeri eğitim sahasına saldırı: 11 ölü

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırındaki Belgorod kentindeki bir eğitim sahasında düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yapılan açıklamada saldırının failleri hakkında bilgiler aktarılarak, "15 Ekim tarihinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden birinin 2 vatandaşı tarafından Belgorod bölgesindeki Batı Askeri bölgesinin eğitim sahasında terör eylemi gerçekleştirdi" denildi.

Açıklamanın devamında saldırganların Ukrayna savaşı için gönüllü olanların eğitim sahasında aldığı eğitimler sırasında saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilerek, "Özel askeri operasyona katılma talebinde bulunan askerlere yangın eğitimi verildiği sırada hafif silahlarla ateş açılması sonucu 11 kişi öldü. Farklı yerlerinden yaralanan 15 kişi sağlık tesisine götürülerek gerekli tıbbi yardımlar aldı" bilgisi aktarıldı.

Erhan Altıparmak



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